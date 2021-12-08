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فرنسا.. إحباط مخطط عملية طعن مزدوجة بالسكاكين في عيد الميلاد

8 - ديسمبر - 2021
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية-أرشيفية

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أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن الأمن أحبط مخططا لهجوم كان سيشنه إرهابيان بالسكاكين على المدنيين في الأماكن العامة خلال عطلة عيد الميلاد، “لينالا الشهادة بعد ذلك برصاص الشرطة”.

وتم القبض على رجلين يبلغان من العمر 23 عاما من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي في مو Meaux (سين إي مارن) وباك Pecq (إيفلين) في 29 نوفمبر.

ووجهت لهما لائحة اتهام وسجنا في 3 ديسمبر في التحقيق الأولي الذي فتحته نيابة مكافحة الإرهاب.

وذكرت أنه يشتبه في أن الرجلين خططا لهجمات بالسكاكين خلال فترة عيد الميلاد، وحددا عدة مراكز تسوق، وجامعات، وشوارع مزدحمة، وأن أحدهما المعروف بتطرفه اعترف بنواياه ونوايا المتواطئ معه الدنيئة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة عثرت على مؤلفات ودعاية جهادية لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وحسب صحيفة “لو باريزيان” كان هدفهما أن يقتلا على أيدي الشرطة ونيل “الشهادة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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