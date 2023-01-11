فرنسا.. إصابة عدة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في محطة " غار دي نور"

قالت إذاعة فرانس بلو عبر موقعها الإلكتروني إن رجلا مسلحا بسكين أصاب عدة أشخاص في محطة جار دو نور للقطارات في باريس صباح اليوم الأربعاء 11\1\2023.

وأضافت أن الشرطة قامت بتحييد المهاجم، ولم يتسن الحصول على تعليق من أي من مسؤولي الشرطة حتى الآن.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن الشركة المشغلة للسكك الحديدية.

ومحطة جار دو نور من أكثر محطات القطارات ازدحاما في أوروبا وتعد نقطة رئيسية للربط بين باريس ولندن وشمال أوروبا.

وأشارت فرانس إنفو إلى أن الشرطة نجحت في تأمين المنطقة وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي.

وذكرت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن الشرطة استخدمت مسدسا لإيقاف المهاجم.