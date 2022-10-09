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فرنسا.. إضرابات المصافي "مستمر في كل مكان"

منذ 14 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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قال مسؤولون نقابيون في كل من شركتي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز لرويترز إن الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل تتواصل الأحد.

وذكر ممثل للكونفدرالية أن الإضراب “مستمر في كل مكان”، مضيفا أنه لم تحدث اتصالات من توتال إنرجيز منذ دعوة الكونفدرالية السبت رؤساء الشركة لبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور.

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.

    المصدر :
  • رويترز

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