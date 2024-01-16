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فرنسا: إيران تنتهك سيادة العراق وتساهم في تصعيد التوترات

منذ ساعة واحدة
علم فرنسا

علم فرنسا

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اتهمت فرنسا الثلاثاء إيران بانتهاك سيادة العراق بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب “مقر تجسس” مزعوما لإسرائيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق لسيادة العراق واعتداء على استقراره وأمنه وكذلك على استقرار كردستان داخله… إنها تساهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويجب أن تتوقف”.

وفيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت متأخر الاثنين 15\1\2024 أن الحرس الثوري الإيراني هاجم “مراكز تجسس” لإسرائيل في إقليم كردستان العراقي فضلا عن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان ذكر فيه جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد “تم استخدام الصواريخ الباليستية لتدمير مراكز تجسس وتجمعات للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة في وقت متأخر من الليلة”.

وأضاف أنه شن الهجمات صاروخية بالقرب من مدينة أربيل بشمال العراق، بينما استهدف “مرتكبي العمليات الإرهابية في الجمهورية الإسلامية، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل التابعة لإقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية ومن مساكن مدنية.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن المنشآت الأمريكية لم تتأثر بالضربات الصاروخية.

    المصدر :
  • رويترز

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