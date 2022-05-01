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فرنسا.. احتجاجات عيد العمال تضع ضغوطا على ماكرون

1 - مايو - 2022
احتجاجات العمال في فرنسا- أرشيفية

احتجاجات العمال في فرنسا- أرشيفية

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شارك الآلاف في احتجاجات بمناسبة عيد العمال في فرنسا اليوم الأحد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وزيادة الرواتب والضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بفترة ثانية، للتخلي عن خطته لرفع سن التقاعد.

وقالت الشرطة إن التجمعات كانت سلمية في معظمها، لكنها تدخلت في باريس بعد أن حاول فوضويون من حركة “الكتلة السوداء” إقامة حاجز في شارع بالقرب من ميدان لا ريبوبليك. كما تعرض مطعم ووكالة عقارات في ساحة ليون بلوم للنهب، وتحطمت نوافذهما واشتعلت النيران في صناديق القمامة.

وكانت تكاليف المعيشة الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية الرئاسية ومن المتوقع أن تكون على نفس القدر من الأهمية قبل الانتخابات التشريعية في يونيو حزيران التي يتعين أن يفوز بها حزب ماكرون وحلفاؤه كي يتمكنوا من تنفيذ سياساته المؤيدة للأعمال ومنها رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 65.

ونُظم نحو 250 مسيرة في باريس ومدن أخرى منها ليل ونانت وتولوز ومرسيليا.

وفي العاصمة الفرنسية، انضمت شخصيات سياسية معظمها من اليسار ونشطاء المناخ إلى النقابيين.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “التقاعد قبل التهاب المفاصل” و “التقاعد عند 60 عاما وتجميد الأسعار” و “ماكرون، اخرج”.

وقال فيليب مارتينيز رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للشغل لرويترز قبل المسيرات “كلما زادت قوة الحشد في عيد العمال هذا، زادت قدرتنا على التأثير على سياسات الحكومة”.

وأضاف “على الحكومة أن تتعامل مع مشكلة القوة الشرائية من خلال زيادة الأجور”.

وفاز ماكرون بفترة رئاسة جديدة مدتها خمس سنوات بعد تغلبه على منافسته مارين لوبان من اليمين المتطرف في جولة الإعادة يوم الأحد الماضي.

ويشارك زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون الذي حل في المركز الثالث بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مسيرة باريس.

وقال إنه يريد حشد اتحاد اليسار، بما في ذلك حزب الخضر، للهيمنة على البرلمان وإجبار ماكرون على “تعايش” محرج، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن.

وقال ميلينشون قبل بدء المسيرة “لن نقدم تنازلا واحدا بشأن المعاشات”.

وخلافا لما حدث في سنوات سابقة، لم تضع مارين لوبان إكليلا من الزهور في باريس عند تمثال جان دارك، الذي يستخدمه حزبها رمزا قوميا. وحل محلها رئيس التجمع الوطني المؤقت جوردان بارديلا الذي قال إن لوبان تستعد للانتخابات التشريعية.

وحثت لوبان الناخبين في رسالة مصورة على انتخاب أكبر عدد ممكن من النواب من حزبها في يونيو حزيران حتى يتسنى لها “حماية قوتك الشرائية” ومنع ماكرون من القيام “بمشروع ضار لفرنسا والشعب الفرنسي”.

وستجرى فرنسا الانتخابات البرلمانية يومي 12 و 19 يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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