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فرنسا..ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا

منذ ساعة واحدة
كورونا في فرنسا

فرنسا تسجل إصابات مرتفعة بكورونا

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تواصل فرنسا تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات فيروس كورونا المستجد ، ولا تزال أعداد الإصابات بكوفيد-19 المسجّلة في البلاد أعلى من 15 ألفًا في اليوم، وفق الأرقام الرسمية المنشورة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 17565 إصابة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15674 إصابة قبل يوم.

واستقرت نسبة الفحوص الإيجابية عند 5,6 بالمئة، مقابل 5,9 بالمئة قبل يوم. وبلغت النسبة 6,4 بالمئة في 8 ديسمبر، قبل تبني منهجية إحصاء مختلفة.

وتوفي 190 شخصا نتيجة الفيروس في المستشفيات الجمعة، من بين إجمالي 60418 وفاة منذ ظهوره في مارس.

ويفترض أن تبدأ فرنسا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الأسبوع الأخير من ديسمبر.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيواصل أداء مهامه الرئاسية.

وقال مكتب ماكرون في بيان: “جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم.. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض”.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة، موضحة أن مكتب الرئيس “يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين له، لإبلاغهم بالأمر”، لكنها أضافت أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب بالوباء.

وسيعزل الرئيس الفرنسي نفسه خلال الأيام السبعة المقبلة، لتجنب تفشي العدوى بـ”كوفيد-19”.

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