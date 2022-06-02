الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا.. ارتفاع في عدد الاصابات المؤكدة بجدري القرود

2 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2022 9:30 مساءً
رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم

رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات الصحية اليوم الخميس، إن عدد الإصابات المؤكدة بجدرى القردة في فرنسا زاد إلى 33 ارتفاعا من 17 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الصحة في سانتي بوبليك فرانس إنه كانت هناك 33 حالة مسجلة حتى أول يونيو حزيران، منها 24 في منطقة باريس/إيل دو فرانس، بزيادة عن الحالات المؤكدة حتى 30 مايو التي بلغ عددها 17.

ويسبب فيروس جدري القردة أعراضا من بينها الحمى والأوجاع والطفح الجلدي ذي الشكل المميز.

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 550 إصابة مؤكدة بجدرى القردة في 30 دولة على الأقل، خارج أفريقيا التي يتوطن بها الفيروس عادة.

هذا وقد قالت روزا موند لويس كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية، في مجال جدري القرود حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.

والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ “ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان”، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.

كما أكدت في وقت سابق، أن جدري القردة لن يتحول إلى وباء مثل فيروس كورونا وذلك لوجود لقاح له، منوهة أن على الدول ان تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ملايين الأوكرانيين نزحوا مع أطفالهم بسبب الحرب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مأساة جديدة.. تحذير أممي من عمليات نقل قسرية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا
الأمم المتحدة وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة وموسكو تناقشان صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
البيت الأبيض
البيت الأبيض يحذر من تقويض اتفاق أيرلندا الشمالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل