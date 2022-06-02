فرنسا.. ارتفاع في عدد الاصابات المؤكدة بجدري القرود

قالت السلطات الصحية اليوم الخميس، إن عدد الإصابات المؤكدة بجدرى القردة في فرنسا زاد إلى 33 ارتفاعا من 17 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الصحة في سانتي بوبليك فرانس إنه كانت هناك 33 حالة مسجلة حتى أول يونيو حزيران، منها 24 في منطقة باريس/إيل دو فرانس، بزيادة عن الحالات المؤكدة حتى 30 مايو التي بلغ عددها 17.

ويسبب فيروس جدري القردة أعراضا من بينها الحمى والأوجاع والطفح الجلدي ذي الشكل المميز.

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 550 إصابة مؤكدة بجدرى القردة في 30 دولة على الأقل، خارج أفريقيا التي يتوطن بها الفيروس عادة.

هذا وقد قالت روزا موند لويس كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية، في مجال جدري القرود حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.

والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ “ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان”، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.

كما أكدت في وقت سابق، أن جدري القردة لن يتحول إلى وباء مثل فيروس كورونا وذلك لوجود لقاح له، منوهة أن على الدول ان تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.