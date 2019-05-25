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فرنسا.. الصورة الأولى للمشتبه به في تفجير ليون

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نشرت وسائل إعلام فرنسية صورة التقطتها كاميرات المراقبة قالت إنها للمشتبه به في تفجير بأحد شوارع مدينة ليون وسط البلاد، الجمعة، حيث أصيب 13 شخصاً.

وتظهر الصورة شاباً يتراوح عمره بين 30 و35 عاماً، كان يرتدي نظارات شمسية ويستخدم دراجة هوائية.

وقالت مصادر بالشرطة ورئيس بلدية المدينة، دينيس بروكلييه، إن المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار نحو الساعة 5:30 مساء.

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ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحادث بأنه “هجوم” لم يسفر عن سقوط قتلى.

وذكر مسؤولون أن مدعي باريس لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً في الحادث، مشيرين إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار باعتباره شروعاً في القتل.

وقالت مصادر بالشرطة لرويترز إن المشتبه به الذي كان يغطي نصف وجهه ظهر وهو يقود دراجة هوائية لدى وصوله إلى مسرح الهجوم قبل أن يترك حقيبة أمام المخبز، حيث أدى الانفجار إلى تطاير الشظايا والمسامير على المارة.

 

المصدر: – العربية.نت

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