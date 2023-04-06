فرنسا.. المحتجون يستهدفون مطعم ماكرون المفضل

لاتزال الاوضاع الامنية في فرنسا على المحك بسبب قانون المعاشات الذي اصر الرئيس ايمانويل ماكرون على تمريره رغم المعارضة الواسعة.

وفي التفاصيل اندلعت اشتباكات في باريس الخميس 6\4\2023 بجوار مطعم في باريس يفضله الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الاحتجاجات.

واشتعلت النيران لفترة وجيزة في مظلة خاصة بمطعم (لا روتوند) أثناء رشق المحتجين للشرطة بالزجاجات والطلاء، ويشتهر المطعم في فرنسا باستضافته لمأدبة عشاء لماكرون أقيمت في أجواء احتفالية بعد تصدره الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2017.

واستقطبت الاحتجاجات منذ يناير\كانون الثاني أعدادا ضخمة من الرافضين لأحدى الخطط الرئيسية لماكرون في ولايته الثانية، وهي إقرار قانون لمد سن المعاش عامين من 62 عاما إلى 64 عاما.

وأججت المسيرات والإضرابات غضبا واسع النطاق على ماكرون الذي كثيرا ما يكون مستهدفا في اللافتات والهتافات.

وهتف المحتجون “إضراب، حصار، رحيل ماكرون!” في مدينة رين غرب البلاد حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوا الشرطة بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة.

وما عدا ذلك، كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، وشاب الاحتجاجات أعمال عنف محدودة في عدة مدن في فرنسا.

وتظهر الاستطلاعات أن أغلبية عريضة من الناخبين يعارضون قانون المعاشات وقرار الحكومة بإقراره في البرلمان من دون تصويت. لكن مصدرا مقربا من ماكرون قال إن ذلك ليس هو المهم.

وقال المصدر “إن كان دور رئيس الجمهورية هو اتخاذ القرارات وفقا للرأي العام، فلا حاجة إلى إقامة انتخابات … كونك رئيسا يعني أن تتخذ خيارات قد لا تحظى بشعبية في وقت ما”.

وقال زعماء النقابات والمحتجون إن السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة هي إلغاء التشريع، وهو خيار دأبت الحكومة على رفضه.