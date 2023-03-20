فرنسا.. اندلاع الاحتجاجات بعد فشل البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة

لايزال الشارع الفرنسي مشتعل بعد خطة الحكومة الفرنسية حول قانون التقاعد، بحيث اندلعت احتجاجات في البلاد مساء اليوم الاثنين 20\3\2023 وذلك بعد فشل البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة.

وتبنى البرلمان الفرنسي قانونا مثيرا للانقسام الإثنين 20\3\2023 بشأن المعاشات التقاعدية يرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64، وذلك بعد أن رفض المشرعون في مجلس النواب اقتراعين بحجب الثقة عن الحكومة.

لكن مشروع القانون الذي دفعه الرئيس إيمانويل ماكرون دون موافقة المشرعين لا يزال يواجه مراجعة من قبل المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانونا.

المجلس لديه سلطة رفض المواد في مشاريع القوانين ولكن عادة ما يوافق عليها.

وأول اقتراح بحجب الثقة، اقترحته مجموعة صغيرة من الوسط بدعم من اليسار، أخطأ بفارق ضئيل موافقة المشرعين في (الجمعية الوطنية) بعد ظهر الإثنين 20\3\2023، وحصل على 278 من أصل 287 صوتا مطلوبا لتمريره، وحصل الاقتراح الثاني، الذي قدمه حزب (التجمع الوطني) اليميني المتطرف، على 94 صوتا فقط في المجلس. تحالف ماكرون الوسطي لديه مقاعد أكثر من أي تكتل آخر في مجلس النواب.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، إن فشل كلا الاقتراعين يعني أن البرلمان قد تبنى مشروع قانون المعاشات التقاعدية.