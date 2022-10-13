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فرنسا: بيع طائرات مسيرة إيرانية لروسيا انتهاك لقرار مجلس الأمن

منذ 37 ثانية
طائرات إيرانية مسيرة

طائرات إيرانية مسيرة

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية (الخميس 13-10-2022) إن بيع أي طائرات إيرانية مسيرة لروسيا سيكون انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وأضافت الوزارة أنها تنسق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الرد.

وهاجمت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية بلدة ماكاريف الصغيرة غربي العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح، الخميس، وقال مسؤولون إن منشآت البنية التحتية الحيوية تعرضت للقصف بما قالوا إنها طائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع.

في سياق آخر، هاجمت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية بلدة ماكاريف الصغيرة غربي العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة، الخميس، وأوضح مسؤولون أن منشآت حيوية للبنية التحتية تعرضت للقصف بما قالوا إنها طائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع.

وقال آندريه نيبيتوف، قائد شرطة منطقة كييف، عبر تطبيق المراسلة تيليجرام “شن الغزاة قصفا بطائرات مسيرة ليلا على ماكاريف”.

وأضاف “بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات”.

    المصدر :
  • رويترز

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