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فرنسا تبحث في دبي عن مشتر لمبنى تاريخي تابع للجيش قرب قصر فرساي

8 - ديسمبر - 2021

قصر فرساي

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تبحث فرنسا في الإمارات عن مشتر لمبنى عسكري تاريخي في فرساي ترغب المدينة في تحويله لفندق، وفق وكالة “فرانس برس” عن هيئة “بيزنس فرانس” المكلفة باستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وقالت المديرة العامة المنتدبة لـ”بيزنس فرانس” ماري-سيسيل تارديو، إن هيئتها “مكلفة بالبحث عن مشترين محتملين لأصول عقارية استثنائية معينة تابعة للدولة” وقد تم “تكليفها قبل أسبوعين” بملف هذا الدير الملكي السابق الذي بناه المهندس المعماري جول أردوان مانسار.

وبدأت الحملة الترويجية في دبي حيث عرضت تارديو المبنى على مندوبين إماراتيين بمناسبة زيارتها المستمرة إلى معرض إكسبو الدولي 2020.

هذا وستستضيف فرساي فعاليات ركوب خيل خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 و”اعتقدنا أنه من الجيد اغتنام الفرصة لعرض هذه الثكنة السابقة” في دبي مع رغبة بلدية فرساي “في أن يستضيف المبنى مشروعا فندقيا”.

من جهته، قال رئيس بلدية فرساي فرانسوا دي مازيير لوكالة فرانس برس إن “المبنى الآن في حالة سيئة للغاية ومن الثابت انه يجب تحديثه لجعله مكانا سياحيا نظرا لموقعه الجغرافي بالقرب من قصر فرساي”.

يضم المبنى الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع حاليا الإدارة الفنية للمباني والتحصينات والأشغال، وهو مكتب تصميم متخصص في أعمال البنية التحتية وجزء من هيئات وزارة الدفاع.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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