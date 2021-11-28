فرنسا تبدأ إعادة مواطنيها من إثيوبيا

بدأت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الأحد في إعادة بعض مواطنيها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى باريس بعد استئجار طائرة خاصة، وفق ما قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدر قوله: “قررت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية استئجار رحلة خاصة لتسهيل مغادرة مواطنينا. وهي مدفوعة بالكامل”.

وحثت فرنسا الأسبوع الماضي جميع رعاياها على مغادرة إثيوبيا دون تأخير مع تصاعد الصراع في البلاد.

ودعت السفارة الفرنسية في أديس أبابا، الرعايا الفرنسيين إلى مغادرة إثيوبيا “في أقرب وقت”، نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين: “جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت”.

واتخذت عدة دول خطوة شبيهة لفرنسا بعد الأوضاع الأمنية التي تشهدها إثيوبيا في الفترة الأخيرة.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد قبل عدة أيام، وحثت سكان العاصمة على الدفاع عن مناطقهم.

ووافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.