الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تتأهب لتسجيل درجات حرارة قياسية

منذ 37 دقيقة
حرائق فرنسا- ارشيفية

حرائق فرنسا- ارشيفية

A A A
طباعة المقال

استعدت فرنسا اليوم الاثنين لما قد يصبح واحدا من أشد الأيام حرارة إذ وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مناطق ساحلية تجتذب السياح، بينما تستعر حرائق الغابات في الغرب والجنوب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان “ذروة هذه الموجة الحارة متوقعة اليوم الاثنين” وتنبأت بدرجات تتراوح بين 40 و42 درجة و”أعلى من ذلك في بعض المناطق” على الساحل الغربي المطل على المحيط الأطلسي.

وأضافت “قد يصبح هذا اليوم من أشد الأيام المسجلة حرارة في فرنسا”.

وسيتضح في وقت لاحق اليوم ما إذا كانت البلاد ستسجل رقما قياسيا جديدا لمتوسط درجات الحرارة على مدار اليوم، والذي يبلغ الآن 29.4 والمسجل خلال موجات الحر التاريخية لعامي 2003 و2019.

ويمكن رؤية أعمدة من الدخان الكثيف من الشواطئ الشهيرة على المحيط الأطلسي قرب كثبان بيلا الرملية القريبة من أركاشون حيث أدت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى تأجيج حرائق الغابات. وأرسل وزير الداخلية جيرالد دارمانان ثلاث طائرات إضافية لإسقاط المياه إلى المنطقة.

وقالت السلطات المحلية على تويتر صباح اليوم الاثنين إن الحرائق في المنطقة أتت على 34595 فدانا، مضيفة أن هناك تقارير عن وقوع إصابات.

وأصدرت فرنسا أمس الأحد إنذارات حمراء، وهو أعلى مستوى ممكن، لعدة مناطق مع حث السكان على “توخي الحذر الشديد”.

    المزيد من أخبار العالم

    مرتزقة فاغنر
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطانيا: روسيا تستخدم مجموعة فاغنر للمرتزقة لتعزيز قواتها
    وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الدفاع الروسية: الأولوية لتدمير الصواريخ الأوكرانية
    كوريا الشمالية
    كورونا
    كوريا الشمالية تقترب من نهاية أزمة كوفيد-19

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف