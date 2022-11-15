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فرنسا تتجاوز بريطانيا وتصبح أكبر بورصة في أوروبا

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تجاوزت بورصة باريس بورصة لندن من حيث القيمة السوقية، لتصبح أكبر أسواق الأسهم الأوروبية، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة “بلومبرغ”.

ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه الفجوة بين أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وفرنسا، منذ أن صوت البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للطروحات الأولية في سوق باريس بورصة لندن من حيث القيمة بالدولار، كما تراجعت قيمة الأسهم البريطانية التي تركز على السوق المحلي خلال العام الجاري.

كما ارتفعت أسهم مصنعي السلع الفرنسية الفخمة مثل “إل في إم إتش” في الآونة الأخيرة.

وجاء ذلك في تأثير المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة ومدى انعكاسها على الأصول، بينما أدى التفاؤل بشأن تخفيف الصين للقيود المرتبطة بسياسة مكافحة فيروس كورونا إلى ارتفاع أسهم بعض السلع الفرنسية.

ومن جهة أخرى، عملت تحركات العملة أيضًا لصالح البورصة الفرنسية، إذ تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 13 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، بينما انخفض اليورو بنحو 9 بالمئة.

    المصدر :
  • وكالات

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