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فرنسا تتراجع عن موقفها بشأن "أسترازينيكا"

19 - مارس - 2021
كورونا فرنسا

كورونا - فرنسا

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قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الجمعة، إنه ما من سبب يدعو بلاده لرفض لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا.

ومن المنتظر أن تستأنف فرنسا استخدام اللقاح، الجمعة، بعدما قالت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنها اقتنعت أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر.

وعلّقت أكثر من 12 دولة منها فرنسا استخدام اللقاح بعد أنباء عن تعرض بعض من تلقوه لاختلال في سيولة الدم.

ومن المقرر أن يتلقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لقاح أسترازينيكا الجمعة.

وأعلن كاستكس، الخميس، فرض إغلاق جديد لمدة شهر في العاصمة باريس ومناطق أخرى من البلاد بعد تعثر حملة التطعيم وانتشار سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وقال أتال لإذاعة “آر.تي.إل” إن الحكومة ستكثف جهودها لضمان عمل أكبر قدر ممكن من الناس من المنزل وليس من المكتب، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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