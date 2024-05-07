فرنسا تتهم الخارجية الروسية بالتلاعب بالمعلومات والترهيب

ذكرت فرنسا (الثلاثاء 7-5-2024) أنه تم استدعاء سفيرها لدى روسيا في السادس من مايو أيار واتهمت وزارة الخارجة الروسية في موسكو بالتلاعب بالمعلومات والترهيب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الاثنين إنها استدعت السفير الفرنسي في موسكو لكنها لم تذكر سبب الاستدعاء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “تلاحظ فرنسا أن القنوات الدبلوماسية يتم استغلالها مرة أخرى للتلاعب بالمعلومات والترهيب”‭.‬

وأضافت “تتنصل الوزارة الروسية مجددا من مسؤولياتها… وتواصل تنفيذ مناوراتها التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الأوروبية، لا سيما من خلال الهجمات السيبرانية ووسائل أخرى”.