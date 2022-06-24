فرنسا تحث إيران على استغلال زيارة الاتحاد الأوروبي

حثت فرنسا إيران الجمعة على الاستفادة من زيارة جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى طهران لمحاولة التوصل إلى اتفاق نووي ما دام ذلك ممكنا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية “نحن مستعدون للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن هذا الاتفاق ونحث إيران على اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية لإتمام الأمر الآن بينما لا يزال ذلك ممكنا”.

ويزور بوريل إيران يومي الجمعة والسبت في محاولة لحث طهران على التوصل لتفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة لكنها تسعى الآن لإنقاذه.