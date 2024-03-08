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فرنسا تخطط لإنتاج معدات عسكرية في أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، إن فرنسا تهدف إلى تشجيع بعض شركات الدفاع المحلية على إنتاج معدات عسكرية تحتاجها أوكرانيا بشدة على الأراضي الأوكرانية لمساعدة البلاد في حربها ضد روسيا.

وقال إن “ثلاث شركات فرنسية ستبرم شراكات مع شركات أوكرانية، تحديدا في قطاعي الطائرات المسيرة والمعدات الأرضية، لإنتاج قطع الغيار على الأراضي الأوكرانية وربما إنتاج الذخيرة في المستقبل”.

وأضاف ليكورنو “الهدف هو تشغيل وحدات الإنتاج الأولى هذا الصيف”.

وألمح إلى أن الشركات المشاركة ستشمل شركة تصنيع الدبابات كيه.إن.دي.إس، وهي الشركة القابضة التي أسستها شركة نكستر الفرنسية وشركة كراوس مافي ويجمان الألمانية.

    المصدر :
  • رويترز

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