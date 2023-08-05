فرنسا تدعم جهود "إيكواس": على انقلابيّي النيجر إنهاء "مغامرتهم" وإلّا!

أعلنت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة اليوم السبت، أنّ باريس ستدعم بقوّة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر.

والتقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، مع رئيس وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس، اليوم السبت.

وقالت إنّ أمام المجلس العسكري في نيامي مهلة حتى غد الأحد لتسليم السلطة وإنهاء “مغامرتهم”، وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في إيكواس بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ “على محمل الجد”، وصرحت للإذاعة الفرنسية بأن “التهديد منطقي”.

ولم تحدد فرنسا ما إذا كان الدعم الذي تتحدث عنه سيشمل دعمًا عسكريًا لتدخل إيكواس في النيجر.