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فرنسا تدعو روسيا لتوضيح دورها في إقليم ناغورني كارباخ

منذ 48 دقيقة
القوات الروسية في إقليم كارباخ

القوات الروسية في إقليم كارباخ

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دعت فرنسا روسيا لتوضيح دورها في إقليم ناغورني كارباخ ، خاصة بعد نشر قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الثلاثاء، روسيا إلى تبديد ”اللبس“ بشأن وقف إطلاق النار الموقع في ناغورني قره باغ، وخصوصا حول دور تركيا والمقاتلين الأجانب.

وقال في الجمعية الوطنية: ”يجب تبديد اللبس حول اللاجئين، وتحديد خطوط وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين الأجانب، وبدء المفاوضات بشأن وضع قره باغ“، موضحا أنه سيتم التطرق إلى هذه النقاط خلال اجتماع لرؤساء مجموعة مينسك، الأربعاء، في موسكو.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بنقل روسيا لقاذفات صواريخ متعددة على شاحنات إلى ممر بري تسيطر عليه بين أرمينيا وناغورنو كراباخ .

ورأى مراسلون لرويترز قاذفتين متعددتين لإطلاق صواريخ غراد على شاحنتين في ممر لاتشين. وبإمكان هذه القاذفات التي تعود إلى عصر الاتحاد السوفيتي إطلاق 40 صاروخا في 20 ثانية ويشير نشرها إلى أن روسيا حريصة على ضمان أمن قواتها.

وتوسطت روسيا لإنهاء قتال استمر ستة أسابيع بين أذربيجان وقوات من عرق الأرمن في الجيب، وهو اتفاق ينتشر بموجبه ألفان من قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة في عملية ما زالت مستمرة.

وتعمل قوات حفظ السلام الروسية على تأمين أرض جديدة لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه بشأن الجيب في الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أقامت سبعة مواقع مراقبة مؤقتة في ممر لاتشين الذي يبدأ من حدود أرمينيا إلى الجيب داخل أراضي أذربيجان وذلك لضمان العبور الآمن لقوات حفظ السلام الروسية إلى الأجزاء التي يسيطر عليها الأرمن في ناغورنو كراباخ.

ويقول بيان على موقع الكرملين على الإنترنت عن نشر القوات الروسية إن ناقلات جند مدرعة ومركبات أخرى وعتاد سيكون مع قوة حفظ السلام المسلحة. ولم يتضمن البيان أي إشارة محددة إلى أنظمة إطلاق صواريخ.

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