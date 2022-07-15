فرنسا تدعو طهران للإفراج عن ثلاثة مخرجين سينمائيين معتقلين

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إن فرنسا حثت إيران على الإفراج عن ثلاثة مخرجين سينمائيين اعتقلوا في وقت سابق من الشهر الحالي، في أحدث انتقاد لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان من جانب قوى غربية كبرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أسماء ثلاثة مخرجين إيرانيين اعتقلوا يومي 8 و 11 يوليو تموز وهم جعفر بناهي ومحمد رسولوف ومصطفى الأحمد.

كانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن رسولوف والأحمد قد اعتقلا بعد اتهامات بصلاتهما بجماعات مناهضة للحكومة وارتكاب مخالفات أمنية.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بمحامي المخرجين المحتجزين للتعليق.

يشار إلى أن مهرجان كان السينمائي أصدر بياناً استنكر فيه اعتقال المخرجين الإيرانيين محمد رسولوف ومصطفى الأحمد وسجنهما في مكان مجهول بعد احتجاجهما على العنف ضد المدنيين في إيران.

وسبق للسلطات الإيرانية أن قامت بمنع المخرج محمد رسولوف من السفر، وأصبح قيد الإقامة الجبرية ومنعته من الحركة والعمل منذ العام 2017 بعد عرض فيلمه “رجل شريف” في المسابقة الثانية بمهرجان كان، وهي مسابقة “نظرة ما”، وفاز المخرج بالجائزة الأولى كأفضل فيلم في هذه المسابقة.