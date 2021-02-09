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فرنسا تدين هجمات الحوثي ضد السعودية وتطالب بوقفها فوراً

9 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 5:36 مساءً
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

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دانت فرنسا، الثلاثاء، محاولات ميليشيات الحوثي استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يجب ان تتوقف تلك المحاولات على الفور، وطالب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالتوقف عن التصعيد ضد السعودية وداخل اليمن.

ودأبت ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

والأحد الماضي، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها الشديد من استمرار هجمات الحوثيين، داعية الانقلابين إلى الوقف الفوري عن هذه الاعتداءات التي تطال المناطق المدنية في السعودية، وأية هجمات جديدة داخل اليمن لا تجلب إلا المزيد من المعاناة لأبناء الشعب.

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