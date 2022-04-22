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فرنسا ترسل 28 طنا من المعدات الطبية إلى أوكرانيا

منذ 55 دقيقة
فرنسا وأوكرانيا

فرنسا وأوكرانيا

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سترسل فرنسا أكثر من 28 طنا من معدات الطوارئ الطبية إلى أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارتا الخارجية والصحة في بيان مشترك، الخميس.

وتتضمن هذه الشحنة الفرنسية الجديدة التي ستتم عن طريق البر عبر بولندا، مولد أكسجين وأكثر من 50 جهاز تنفس وما يزيد على 4.5 أطنان من الأدوية، فضلا عن مولد كهربائي عالي السعة.

وقالت الوزارتان إن “هذه العمليات تشهد على تضامن فرنسا ومستشفياتها ومجتمعاتها المحلية وشركاتها مع الشعب الأوكراني”.

ويتكون جزء كبير من المساعدات الغربية لكييف من أسلحة ومعدات عسكرية.

ومنذ بداية الحرب في 24 فبراير، سلمت فرنسا أكثر من مئة مليون يورو من المعدات العسكرية، وفق ما أعلنت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي في منتصف أبريل، متعهدة “بقدرات عسكرية إضافية”.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن الخميس عن 800 مليون دولار إضافية من المعدات العسكرية. كما تعتزم الولايات المتحدة تقديم مساعدات اقتصادية إضافية بقيمة 500 مليون دولار للحفاظ على أداء الحكومة الأوكرانية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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