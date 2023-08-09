فرنسا ترفض اتهامات من المجلس العسكري في النيجر

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن باريس ترفض الاتهامات التي وجهها إليها المجلس العسكري في النيجر.

وأضافت الوزارة في بيان أن القوات الفرنسية لم تفرج عن إرهابيين.

اتهم المجلس العسكري، الذي يتولى الحكم في النيجر، الأربعاء، قوات فرنسية بتنفيذ مخطط لزعزعة استقرار البلاد، وقال إن طائرة فرنسية انتهكت المجال الجوي الذي أغلقه المجلس العسكري، فيما أكدت روسيا على معارضتها للتدخل العسكري في النيجر.

يأتي هذا الاتهام من قادة الانقلاب في النيجر على الرئيس محمد بازوم حليف باريس، في وقت أعطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر، مع الإبقاء على تهديدها بالتدخل عسكرياً من أجل “إعادة الانتظام الدستوري”.

وكانت باريس قد أعربت عن دعمها لجهود “إيكواس” في استعادة حكم الرئيس محمد بازوم، لكن فرنسا لم توضح ما إذا كان من الممكن أن تدعم المجموعة عسكرياً في حال قررت التدخل بالنيجر.

وكان القائد السابق للحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني قد استولى على السلطة يوم 26 يوليو/تموز الماضي، وبرر الإطاحة بالرئيس بإخفاقه على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، في بلد يعد من بين الأفقر في العالم ويشهد هجمات تشنها مجموعات مسلحة.