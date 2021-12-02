فرنسا ترفض مقترح جونسون تسيير دوريات مشتركة في المانش

رفضت فرنسا اقتراح بريطانيا “تسيير دوريات مشتركة” على الأراضي الفرنسية وفي مضيق المانش لمنع عبور المهاجرين إلى بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في رسالة وجهها إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون بهذا الصدد: “لا يمكننا أن نقبل، على سبيل المثال، قيام شرطة أو جنود بريطانيين بدوريات في سواحلنا. فهذا ينتقص من سيادتنا”.

وأشار كاستيكس في رسالته إلى أن “أكثر من 700 من عناصر الشرطة والدرك يقومون بمسح الساحل الشمالي يوميا، لمنع قوارب متداعية من الابحار” باتجاه بريطانيا.

وذكر كاستيكس رئيس الوزراء البريطاني بأن “بعض هذه العمليات تتم بمساهمة مالية من حكومتكم بموجب اتفاقيات التعاون المبرمة بيننا”.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي: “مع ذلك، فإن هذه الجهود تسمح باحتواء الظاهرة فقط، وليس توفير حل دائم”، داعيا بريطانيا إلى فتح “سبل هجرة قانونية لمن لديهم أسباب مشروعة للسعي في الذهاب” إلى المملكة المتحدة.

يذكر أن بوريس جونسون قدم لفرنسا الاقتراح بشأن تسيير الدوريات المشتركة في 25 نوفمبر الماضي، غداة حادث غرق سفينة في المانش أسفر عن مقتل 27 مهاجرا كانوا يحاولون للوصول إلى بريطانيا.