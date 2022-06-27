فرنسا تريد عودة إيران وفنزويلا إلى سوق النفط

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين إن فرنسا تريد عودة إيران وفنزويلا، اللتين ترزحان تحت وطأة عقوبات دولية، إلى أسواق النفط للتخفيف من نقص إمدادات الطاقة من روسيا الذي تسبب في رفع الأسعار.

وتريد فرنسا كذلك أن تكون أي آلية مخطط لها لوضع حد أقصى لأسعار النفط واسعة النطاق قدر الإمكان ولا تقتصر على الإنتاج الروسي.

وقال المسؤول الفرنسي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغ زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى صباح اليوم الاثنين بأن الظروف غير مواتية للتفاوض مع روسيا وإنه يريد أن يكون في وضع قوي قبل بدء أي مفاوضات.

قمة مجموعة السبع في ألمانيا

سياسيا، لا يزال الصراع في أوكرانيا يهيمن على جدول أعمال اليوم الثاني لقمة مجموعة السبع التي تستمر 3 أيام في جنوب ألمانيا اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات عبر رابط فيديو.

وتوافد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة أمس الأحد إلى فندق قصر إلماو البافاري بهدف زيادة الضغط بشكل مشترك على روسيا ودفعها إلى سحب قواتها من أوكرانيا وتخفيف التأثير السلبي للحرب.

واستغل قادة دول مجموعة السبع بالفعل القمة كمنبر لإعلان فرض حظر على واردات الذهب الروسية، ولإطلاق مبادرة بنية تحتية مشتركة لمواجهة التأثير الصيني في الدول ذات الدخل المتوسط، كما تُعقد محادثات بشأن وضع سقف محتمل لأسعار النفط.

وشاركت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مناقشات أمس الأحد.

ومن المقرر أن ينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المجموعة عبر رابط فيديو، لمناقشة أزمة الغذاء التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت شهرها الخامس.

كما من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في اجتماع زعماء دول مجموعة السبع عبر رابط فيديو في وقت لاحق اليوم الاثنين.