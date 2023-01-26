فرنسا تستدعي سفيرها لدى بوركينا فاسو

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو، مشيرة إلى “سياق أحدث التطورات”، وذلك غداة إعلان باريس سحب قواتها من الدولة الأفريقية.

أضافت الوزارة في بيان “قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس للتشاور حول الوضع وآفاق تعاوننا الثنائي”.

وتصاعدت احتجاجات لمعارضي الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو، ويرتبط ذلك جزئيا بموقف يرى أن فرنسا لم تفعل ما يكفي للتصدي للتمرد الإسلامي الذي امتد في السنوات الأخيرة من مالي المجاورة.

وقالت فرنسا أمس الأربعاء إنها ستسحب قواتها الشهر المقبل بعد أن طلب المجلس العسكري الحاكم منها المغادرة.

وتتعرض فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، لانتقادات في بوركينا فاسو منذ عدة أشهر، ففي كانون الأول/ديسمبر، طلبت سلطات بوركينا فاسو من باريس استبدال سفيرها لوك هالادي لأسباب أبرزها حديثه عن تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وأكد المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوغو أن “واغادوغو تلقت تأكيدات بأن السلطات الفرنسية ستوافق على هذا الطلب هذا الأسبوع”. لكن بحسب مصدر دبلوماسي، لم يُحدد مصير السفير بعد.

وبحسب عدة مصادر فرنسية، طمأن المجلس العسكري في بوركينا فاسو فرنسا بأنه لا ينوي الاستعانة بمجموعة فاغنر الروسية الخاصة، مع أن الأخيرة أرسلت وفدًا إلى بوركينا فاسو لبحث التعاون معها.