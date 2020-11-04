فرنسا تسجل رقم قياسي بوفيات كورونا اليومية

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، عن تسجيل رقم قياسي بوفيات فيروس كورونا اليومية ، منذ منتصف أبريل 2020.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن نصف الحصيلة جاء من دور رعاية المسنين، ما يؤكد الحاجة الملحة التي تواجه السلطات للسيطرة على المرض.

وارتفع عدد الوفيات بمقدار 854 إلى إجمالي 38289 حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وذكرت السلطات الصحية الفرنسية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 36330، الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.5 مليون حالة.

وارتفع متوسط الحالات الجديدة على مدى 7 أيام إلى 43438 حالة يوميا.

وبدأت فرنسا إغلاقا ثانيا على مستوى البلاد، الجمعة، مع فرض قيود على التنقل وإغلاق المتاجر غير الضرورية، في محاولة لإبطاء موجة مرضى كوفيد- 19 المصابين بأعراض خطيرة الأمر الذي يشكل عبء ثقيلا على الخدمات الصحية.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لإذاعة “آر تي إل”، الثلاثاء: “نشهد زيادة جديدة في نشاط المستشفى وطاقة الإنعاش والعناية المركزة. التوتر مرتفع للغاية في المستشفيات”.