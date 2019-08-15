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فرنسا تضبط طنا من الكوكايين

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ضبط أكثر من طن من الكوكايين في هافر شمال غربي فرنسا قدرت قيمته بـ74 مليون يورو في السوق غير القانونية وهي “أكبر عملية” ضبط هذه السنة على ما ذكر وزير المال الفرنسي، جيرالد دارمانان.

وعثر على المخدرات ليل الاثنين الثلاثاء في حمولة لب نخيل آتية من الإكوادور على ما أوضحت الوزارة.

واكتشفت الجمارك في وسط الحمولة “15 حزمة من قماش الكتان تحوي المخدرات التي أدخلت بطريقة غير قانونية” وتبلغ زنتها 1066.5 كيلوغراما”

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وشدد الوزير في بيان على أن عملية الضبط هذه “هي الأكبر التي تنجزها الجمارك خلال السنة الحالية. إنها خسارة بأكثر من 74 مليون يورو للشبكة الإجرامية التي نظمت نقلها”.

في 2018، ضبطت الجمارك الفرنسية 12.2 طنا من الكوكايين على الأراضي الفرنسية وفي أعالي البحار في ارتفاع زاد عن 32 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة. ويضاف إلى ذلك 16.1 طن من الكوكايين ضبطت في الخارج بناء على بلاغ من الجمارك الفرنسية.

 

المصدر وكالات

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