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فرنسا تطالب الدول العربية والإسلامية بعدم مقاطعة منتجاتها

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 9:51 مساءً
وزارة الخارجية الفرنسية

وزارة الخارجية الفرنسية

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أثارت تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام غضبا عربيا دفع مختلف الشعوب العربية إلى مقاطغة المنتجات الفرنسية، كما أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت، مقاطعة المنتجات الفرنسية؛ بسبب الإساءة الفرنسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستمرار في نشر رسوم مسيئة لرسول الله، وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون عن ”النزعة الانفصالية الإسلامية“.

ومن جهتها حثت فرنسا دول الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على منع شركات التجزئة من مقاطعة منتجاتها، إثر موجة غضب واسعة أثارتها تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون، حول إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكان ماكرون قد قال خلال حفل لتأبين المعلم صامويل باتي، الذي قُتل في باريس إثر عرضه رسومًا مسيئة أمام مجموعة من الطلاب قبل أيام: ”إن فرنسا ستحمل راية العلمانية عاليًا، ولن تتخلى عن الكاريكاتير (الرسوم المسيئة)، ولو تقهقر البعض“.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم، إن الأيام القليلة الماضية“شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلًا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية:“دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها، ويجب أن تتوقف على الفور، وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة“.

وقال الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، فرانك ريستر في تغريدة على حسابه في تويتر: تحدثت اليوم مع بعض أصحاب المنتجات الفرنسية أو (العلامات التجارية الفرنسية) المتأثرة بالمقاطعة غير المبررة.

وسأواصل التواصل يوميا مع جميع المسؤولين من خلال شبكتنا الدبلوماسية التي نحشدها للوقوف إلى جانبهم.

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