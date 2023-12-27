فرنسا تطرد دبلوماسيين من أذربيجان ردا على خطوة مماثلة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية (الأربعاء 27-12-2023) أن اثنين من موظفي سفارة أذربيجان شخصان غير مرغوب فيهما ردا على خطوة مماثلة.

وكانت وزارة الخارجية في أذربيجان قد أعلنت أمس الثلاثاء أن اثنين من موظفي السفارة الفرنسية شخصان غير مرغوب فيهما بسبب “تصرفات لا تتوافق مع وضعهما الدبلوماسي”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها “تنفي بشكل قاطع” هذه المزاعم مشيرة إلى أنها استدعت سفير أذربيجان “لإبلاغ موقفها”.

ويوم الثلاثاء، أعربت باكو عن “احتجاج شديد على تصرّفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي”، وأمهلتهما 48 ساعة لمغادرة البلد.

وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت أذربيجان فرنسا بـ”زعزعة استقرار” منطقة القوقاز من خلال تقديم المساعدة لأرمينيا، خصم باكو التي تعد باريس من الداعمين التاريخيين لها.

وفي نوفمبر الماضي، اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس بتشجيع “حروب جديدة” من خلال تسليح أرمينيا.