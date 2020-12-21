استمع لاذاعتنا

فرنسا تطمئن: اللقاح يحمي من سلالة كورونا الجديدة

منذ 7 ساعات
فرنسا

فرنسا

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الصحة، أوليفييه فيران اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية، إنه من المحتمل أن تكون تلك السلالة منتشرة في البلاد على الرغم من الاختبارات الأخيرة لم لم تظهر ذلك. وتابع: “ممكن جدا أن تكون تلك الطفرة المستجدة منتشرة في البلاد”.

ولفت إلى أن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من مرض كوفيد-19 من المفترض أن تقي أيضا من التحور الجديد للفيروس. وأضاف “نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا”.

وكانت ألمانيا بدورها أعلنت أمس أن لا معطيات تشي بأن اللقاحات لن تكون فعالة في وجه هذا التطور المستجد في شويكة كورونا.

يشار إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس الذي أصاب الملايين حول العالم، ظهرت قبل أسبوعين في بريطانيا، حيث أكد العلماء أنها شديدة العدوى، وأكثر انتشارا بنسبة 70 في المئة من السلالة الأصلية للفيروس التاجي.

إلى ذلك عمدت الدول إلى تعليق الرحلات مع بريطانيا مؤقتا منها ألمانيا والكويت وفرنسا وإيطاليا، وهولندا وبلجيكا وسويسرا، وإيرلندا، بالإضافة إلى النمسا والسويد وكندا، وإيران.

    المزيد من أخبار العالم

    منظمة الصحة العالمية
    “الصحة العالمية”: السلالة الجديدة لكورونا ليست خارج السيطرة
    الجيش الاسرائيلي-ارشيفية
    إسرائيل تتوعد إيران… رد باهظ على أي هجوم
    الخطوط الملكية الأردنية - أرشيفية
    كورونا
    الأردن يوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطلينوس (المسمى بثقب المفتاح)
    بالفيديو.. تعرف على أغرب مخلوقات البحار وأكثرها فائدة وأغلاها سعراً!
    عائلة حاولت الهروب من لبنان، تعيش في غرفة واحدة في طرابلس
    الموت من أجل حياة أفضل: على متن “قوافل الموت” اللبنانية إلى أوروبا
    كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة
    كورونا
    حقيقة سلالة فيروس كورونا الجديدة..وماذا تختلف عن سابقاتها