فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في الأسابيع المقبلة

أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أنّ فرنسا ستسلّم أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، لمساعدتها على نحو خاص في حماية نفسها من هجمات بطائرات مسيرة.

وفي مقابلة أجرته معه قناة فرانس 2 التلفزيونية، لم يذكر ماكرون تفاصيل عن نوع الصواريخ المضادة للطائرات، أو عدد الصواريخ التي سيتم تسليمها.

وكانت باريس قد زوّدت أوكرانيا سابقًا بصواريخ “ميسترال” المضادة للطائرات والتي تطلق من على الكتف.

في سياق متصل، أشار الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” إلى أنّ زيادة الدعم المالي من المانحين الدوليين سيساعد في إنهاء الحرب الروسية المدمّرة في أوكرانيا بشكل أسرع، لافتًا إلى الحاجة إلى 38 مليار دولار لسد العجز التقديري في الميزانية العام المقبل.

وفي خطاب عبر الانترنت، أضاف زلنسكي: “كلما زادت المساعدة التي تحصل عليها أوكرانيا الآن، كلما أسرعنا في إنهاء الحرب الروسية، كما سنضمن بشكل أسرع وعلى نحو موثوق أن مثل هذه الحرب القاسية لن تمتد إلى بلدان أخرى”.