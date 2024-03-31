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فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة وصاوريخ أرض-جو

منذ 36 دقيقة
مدرعات فرنسية قديمة

مدرعات فرنسية قديمة

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تعتزم فرنسا إرسال مئات المركبات المدرعة القديمة وصواريخ أرض-جو جديدة إلى أوكرانيا لاستخدامها في حربها ضد روسيا.

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه إعداد حزمة مساعدات جديدة، والتي ستشمل عتادا فرنسيا قديما، ولكنه لا يزال صالحا للعمل.

وأوضح أن الطلب جاء بعد محادثات بين ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقابلة مع صحيفة “لا تريبيون ديمانش”، قال ليكورنو “يحتاج الجيش الأوكراني إلى الدفاع عن خط جبهة طويل جدا وهو ما يتطلب مركبات مدرعة، وهذا أمر بالغ الأهمية لتنقل القوات وهو جزء من الطلبات الأوكرانية”.

وأضاف أن فرنسا تتطلع إلى تزويد أوكرانيا بالمئات من المركبات المدرعة التي تستخدم لنقل الجنود على الجبهة في عام 2024 وأوائل عام 2025.

ويجري الجيش الفرنسي إحلالا تدريجيا للآلاف من المركبات المدرعة، التي دخلت الخدمة لأول مرة في أواخر السبعينيات، بناقلات جنود جديدة متعددة المهام.

ونقلت رويترز عن ليكورنو قوله إن فرنسا تستعد أيضا لإطلاق مجموعة جديدة من صواريخ أستر 30 أرض-جو من أجل كييف.

ويمكن لصواريخ أستر 30 اعتراض الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز في نطاق يصل إلى 120 كيلومترا.

وقال “أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دفاع جو-أرض أفضل.. روسيا تكثف ضرباتها خاصة على المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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