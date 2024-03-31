فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا عربات مدرعة وصواريخ مضادة للطائرات

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن “باريس تعتزم تزويد أوكرانيا التي تحارب الغزو الروسي بحزمة مساعدات جديدة تشمل “المئات” من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للطائرات”.

وقال لوكورنو في مقابلة مع صحيفة “لاتريبيون” نشرت في وقت متأخر السبت “للسيطرة على خط أمامي واسع مثل هذا، يحتاج الجيش الأوكراني على سبيل المثال إلى مركبات VAB الخاصة بنا: إنها ضرورية جدا لتنقل القوات”.

وتقوم فرنسا حالياً بالتخلص التدريجي من هذه المركبات التي يزيد عمر بعضها عن 40 عاماً لتحل مكانها مركبات “غريفون” المدرعة الجديدة، لكن ليكورنو أشار إلى أن المركبات القديمة “لا تزال صالحة للعمل”.

وأضاف “نتحدث عن المئات منها لعام 2024 وأوائل 2025”.

وستقوم باريس أيضاً بتزويد كييف بالمزيد من صواريخ “استير 30” المضادة للطائرات والصالحة لقاذفات سامب/تي الشبيهة بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي التي توفرها الولايات المتحدة.

وكشف لوكورنو “نحن نعمل أيضا ضمن جدول زمني قصير جداً على تطوير ذخائر يتم التحكم فيها عن بعد لتسليمها إلى أوكرانيا اعتباراً من هذا الصيف”.

وتدفع الحكومة الفرنسية مصانع الأسلحة إلى زيادة إنتاجها لتلبية احتياجات جيشها وضمان استمرارية الدعم لأوكرانيا بعد أكثر من عامين من الحرب مع روسيا.

وحذرت كييف من أن مخزونها من الذخائر بدأ ينفد، وحضت واشنطن بشكل خاص على إنهاء الأزمة السياسية التي جمدت حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار.