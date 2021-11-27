فرنسا تعلن اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، السبت، أنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، هي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي.

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه نتيجة لذلك فقدت فرنسا وضعها كدولة خالية من إنفلونزا الطيور. وقد يكون لذلك انعكاسات على تصدير هذه الدواجن.

وقالت الوزارة في بيان: “بينما تنتشر فيروسات إنفلونزا الطيور بكثافة في أوروبا من خلال الطيور المهاجرة رصدت فرنسا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني بؤرة بسبب سلالة شديدة العدوى في مزرعة لدواجن تقع في بلدة وارهم بمقاطعة الشمال”.

ويأتي الاشتباه في الإصابة بعد اكتشاف معدل نفوق غير طبيعي بين الدواجن في المزرعة.

وكانت فرنسا أعلنت منذ نهاية الصيف عن 4 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في الحياة البرية وثلاث حالات في الحظائر في فرنسا.

في أوروبا سجلت 26 دولة حاليا انتشار فيروسات الإنفلونزا لتشمل أكثر من 400 بؤرة في المزارع و600 حالة في الحياة البرية، وفقًا للوزارة.

واتذخت تدابير صحية. سيتم ذبح الدجاج وتطهير البؤرة. وأنشأت السلطات منطقة حماية (3 كيلومترات حول البؤرة) ومنطقة مراقبة (10 كيلومترات).

وقالت الوزارة إن استهلاك اللحوم وكبد الأوز والبيض – وبشكل عام أي منتج غذائي مصنوع من الدواجن – لا يشكل أي خطر على الإنسان.