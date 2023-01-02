الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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فرنسا تعلن ضبط 4 أطنان مخدرات في بحر العرب

منذ ساعة واحدة
البحرية الفرنسية

البحرية الفرنسية

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قالت البحرية الفرنسية، الاثنين، إنها ضبطت نصف طن من الهيروين و3,5 طن من راتنغ القنب عندما قامت باعتراض قارب لا يرفع علما في بحر العرب.

قيمتها بـ50 مليون يورو

وقالت القيادة البحرية لمنطقة المحيط الهندي ومقرها أبوظبي في الإمارات إنه تم ضبط المخدرات التي تقدر قيمتها بخمسين مليون يورو، بعد أن قامت فرقاطة فرنسية باعتراض القارب في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

مخصصة للسوق الأوروبية

وبحسب البيان فإن المخدرات “قد يكون جزء منها مخصصا للسوق الأوروبية”.

وكانت الفرقاطة الفرنسية تعمل في إطار “قوّة الواجب المختلطة 150” (سي تي إف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين، بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة.

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