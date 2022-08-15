فرنسا تعلن مغادرة أخر دفعة من جنودها في مالي

أعلنت فرنسا أن آخر عسكرييها في قوة برخان لمكافحة الإرهابيين في مالي، غادر الإثنين، بعد مرور 9 أعوام على تواجدهم في الدولة الأفريقية.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، إن المغادرة على خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وأفادت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان “اليوم عند الساعة 13,00 بتوقيت باريس، 11,00 ت غ، غادرت آخر كتيبة من قوة برخان متواجدة على الأراضي المالية الحدود بين مالي والنيجر”.

والأحد، تظاهر العشرات في مدينة بشمال مالي، للدّفع باتّجاه تسريع رحيل قوّة “برخان” الفرنسيّة.

ونقلت “فرانس برس” عن متظاهرين قدّموا أنفسهم على أنّهم “القوى الحيّة” لمدينة غاو الواقعة في شمال البلاد قولهم: “نمنح اعتبارا من الأحد 14 أغسطس/آب 2022 إنذارا مدّته 72 ساعة لرحيل برخان نهائيا”.

وتؤوي غاو آخر الجنود الفرنسيّين الموجودين في مالي والذين يُغادرون إلى النيجر.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، القوة الاستعماريّة السابقة، في شكل حادّ خلال الأشهر الأخيرة، لا سيّما منذ وصول القوّات شبه العسكريّة من مجموعة “فاغنر” الروسيّة إلى مالي، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة الإرهاب.

وأظهرت صور تلقّتها فرانس برس متظاهرين يلوّحون بلافتات كُتبت عليها عبارات “برخان ارحلي”، “برخان عرّابة الجماعات الإرهابيّة وحليفتها”، “لا يمكن لأيّ قوّة أجنبيّة أن تجعل مالي غنيمة لها”.

ويجري تداول هذه الرسائل خصوصا في الأوساط المناهضة بشدّة لفرنسا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. في المقابل، تندّد باريس بانتظام بحملات التضليل الضخمة ضدّها.