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فرنسا تغلق موقعا إلكترونيا يدعو إلى “الكراهية والجهاد”

منذ 5 ساعات
موقع

موقع - تعبيرية

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مساء الأحد، الإغلاق الوشيك لموقع “La Voie droite” الذي يبث، بحسب قوله، “محتوى سلفيا يدعو إلى الكراهية والجهاد”.

وقال بخصوص الموقع “إنه شكل من أشكال دور النشر على الإنترنت”، مع “محتوى سلفي يدعو بوضوح إلى الكراهية التي تدعو إلى الجهاد”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “لوفيغارو”: “هذا موقع مهم للغاية وهو موجود منذ عام 2012. لقد تمكنا من إجراء الترتيبات حتى نتمكن في غضون ساعات، أو في غضون أيام قليلة، من إغلاق هذا الموقع ومعاقبة الأشخاص الذين سيستمرون في إبقائه نشطا”.

ويعرض موقع “La Voie droite” (الصراط المستقيم) مقاطع صوتية ومؤتمرات وخطبا يلقيها على وجه الخصوص الإمام إبراهيم أبو طلحة، الذي تم فصله بعد اغتيال أستاذ الجغرافيا والتاريخ صمويل باتي في أكتوبر 2020.

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