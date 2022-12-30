الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تفرض اختبارات كوفيد على القادمين من الصين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2022 9:10 مساءً
علم فرنسا

علم فرنسا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان (الجمعة 30-12-2022) إن فرنسا ستلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل أقل من 48 ساعة من السفر.

وسيكون الاختبار إلزاميا للرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة من الصين، كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين وضع الكمامات أيضا.

وقالت الوزارة إنه لم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي وإبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة بحاجة لمزيد من المعلومات لتقييم الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بكورونا في الصين.

وارتفعت الإصابات في أنحاء الصين هذا الشهر بعدما تخلت بكين عن سياستها الصارمة صفر-كوفيد بما في ذلك إخضاع السكان لفحوصات (بي.سي.آر) بشكل منتظم.

وفي أعقاب ذلك، ألزمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا واليابان وتايوان المسافرين القادمين من الصين بإجراء فحوصات للكشف عن كوفيد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
تحرك استثنائي.. لجنة بمجلس النواب الأمريكي تنشر إقرارات ترامب الضريبية
المرشد الإيراني علي خامنئي
إنتفاضة إيران
بالفيديو.. هتافات المتظاهرين جنوب شرق إيران تندد بالمرشد خامنئي
الفاتيكان
الفاتيكان: البابا بنديكت في حالة مُستقرة

الأكثر قراءة

الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة فضل شاكر
شيرين وفضل شاكر في سهرة واحدة.. لقاء واتفاق "على ديو"
بيليه
مشهد مؤثّر.. آخر صورة لبيليه قبل لحظات من وفاته
عناصر حزب الله في سوريا
مقتل قيادي كبير في حزب الله شمال سوريا