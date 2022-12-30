فرنسا تفرض اختبارات كوفيد على القادمين من الصين

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان (الجمعة 30-12-2022) إن فرنسا ستلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل أقل من 48 ساعة من السفر.

وسيكون الاختبار إلزاميا للرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة من الصين، كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين وضع الكمامات أيضا.

وقالت الوزارة إنه لم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي وإبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة بحاجة لمزيد من المعلومات لتقييم الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بكورونا في الصين.

وارتفعت الإصابات في أنحاء الصين هذا الشهر بعدما تخلت بكين عن سياستها الصارمة صفر-كوفيد بما في ذلك إخضاع السكان لفحوصات (بي.سي.آر) بشكل منتظم.

وفي أعقاب ذلك، ألزمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا واليابان وتايوان المسافرين القادمين من الصين بإجراء فحوصات للكشف عن كوفيد.