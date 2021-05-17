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فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد ديونه

17 - مايو - 2021
ماكرون وحمدوك - أرشيفية

ماكرون وحمدوك - أرشيفية

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صرّح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين، أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخرات من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار، وقال لومير إن فرنسا ستعمل من أجل “تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن”، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق الاثنين، عشية قمة بشأن إنعاش الاقتصاد في إفريقيا تعقدها جمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف” بحضور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وذكّر حمدوك، الخبير الاقتصادي المخضرم الذي يعمل منذ سنتين على استعادة اقتصاد البلاد وإعادة الخرطوم إلى الساحة الدولية، الجمعة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس في الخرطوم بأن فرنسا سددت “متأخرات (السودان) المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي”، مضيفاً “في باريس سنتعامل مع متأخراتنا مع صندوق النقد الدولي”، فيما يرزح هذا البلد تحت ديون تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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