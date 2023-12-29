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فرنسا تكثف الإجراءات الأمنية استعدادا لاحتفالات رأس السنة

منذ 22 ثانية
علم فرنسا

علم فرنسا

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة، أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة والجيش ستنتشر استعدادا لاحتفالات رأس السنة الجديدة في مطلع الأسبوع بسبب التهديد الإرهابي “المرتفع جدا” الذي تواجهه البلاد.

وأوضح دارمانان أنه سيتم نشر نحو 90 ألف شرطي في أنحاء فرنسا، ستة آلاف منهم في باريس. كما سيتم نشر خمسة آلاف جندي من وحدة (سونتينيل)، أو “الحارس”، التي تم تشكيلها للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

وقال دارمانان للصحفيين “دعوت إلى مشاركة كبيرة للغاية من الشرطة وقوات الأمن نظرا لوضع التهديد الإرهابي المرتفع جدا بسبب ما يحدث في إسرائيل وفلسطين بالطبع”.

كان مسؤولون أمنيون أوروبيون قد حذروا من تزايد خطر وقوع هجمات يشنها إسلاميون أصبحوا متطرفين بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

    المصدر :
  • رويترز

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