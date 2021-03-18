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فرنسا تلجأ إلى “العزل العام” لمواجهة تصاعد إصابات كورونا

منذ 30 دقيقة
كورونا في فرنسا

كورونا في فرنسا

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، عن فرض حجر صحي في 16 منطقة في البلاد بينها العاصمة باريس اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة شهر.

وستشمل إجراءات الحجر مناطق إيل دو فرانس، والألب ماريتيم وباريس وضواحيها، فضلا عن شمال البلاد.

وسيسمح خلال الحجر بالخروج لأوقات محدودة للتنزه في قطر لا يتعدى 10 كلم مع استخدام وثيقة ترخيص بالخروج.

وأوضح كاستيكس أن فرنسا تمر بموجة ثالثة لكورونا، وأن 75 بالمئة من الإصابات تشكلها السلالة البريطانية.

من جهته، أكد وزير الصحة أوليفييه فيران أن بلاده ستجيز عقاقير جديدة للحالات التي لا تتحسن بالبروتوكولات السارية، مضيفا أن هذه العقاقير جرى التأكد من سلامتها وفعاليتها عبر دراسات أمريكية وأوروبية، وذلك بحسب RT

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