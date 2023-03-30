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فرنسا تلغي إلزامية لقاح كورونا

منذ 58 دقيقة
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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خففت الهيئة العليا للصحية المعنية بالصحة العامة في فرنسا (الخميس 30-3-2023) من إرشادات الحصول على اللقاحات للعاملين في القطاع الصحي قائلة إن اللقاح لم يعد إلزاميا لكنه ما زال موصى به بشدة في ضوء البيانات المتعلقة بالوباء في الآونة الأخيرة.

وقالت هيئة الصحة العليا في بيان “هذه التوصية برفع الالتزام بالحصول على اللقاح ضد كوفيد-19 لا تشكك بأي حال من الأحوال في توصياتها السابقة التي قُدمت في سياقات مختلفة متعلقة بالرعاية الصحية والوبائية”. وتتبع الحكومة عادة توصيات الهيئة.

وثار جدل كبير بشأن قرار فرنسا في أوج الجائحة تعليق عقود عمل أطباء وأطقم تمريض وعاملين آخرين في قطاع الصحة رفضوا تلقي لقاح كوفيد-19.

وبررت الحكومة الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على سلامة المستشفيات لكن النقابات قالت إنها خفضت القوة العاملة المتاحة في قطاع الصحة الفرنسي الذي يعاني أصلا من نقص مزمن في الموظفين.

    المصدر :
  • رويترز

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