فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا البيضاء

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أنها نصحت مواطنيها “بشدة” بعدم الذهاب إلى روسيا البيضاء بسبب الحرب الروسية المستمرة منذ قرابة عام في أوكرانيا، ومجددا حثت الموجودين في البلاد على الرحيل.

وفي تحديث بشأن السفر، قالت الوزارة إن معبرا حدوديا واحدا فقط مفتوح للمسافرين المتوجهين إلى بولندا من روسيا البيضاء. وأضافت أن حدود روسيا البيضاء مع ليتوانيا ولاتفيا مفتوحة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الولايات المتحدة لمواطنيها إن عليهم مغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب في أوكرانيا وخطر التعرض للاعتقال التعسفي أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.