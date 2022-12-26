فرنسا.. توجيه لائحة اتهام للمتهم بالهجوم على الأكراد في باريس

من مكان الهجوم في باريس

قال مصدر قضائي، الاثنين، إنه تم إصدار لائحة اتهام بحقّ المشتبه في قتله ثلاثة أكراد وإصابة ثلاثة آخرين، الجمعة، في باريس، والذي أقرّ أنه يكنّ “كراهية مرضيّة للأجانب”.

وأوضح المصدر أن المشتبه به، وهو سائق قطار متقاعد يحمل الجنسية الفرنسية، وجه له قاضي التحقيق تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإتنية أو البلد أو الدين، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.

وقال مكتب المدعية العامة في باريس، الاثنين، إن المشتبه به في قتل ثلاثة أكراد بالرصاص في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي يخضع لتحقيق رسمي.

وأُلقي القبض على الرجل (69 عاما)، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يوم الجمعة بعد مقتل رجلين وامرأة بالرصاص في مركز ثقافي كردي ومقهى كردي قريب في المقاطعة العاشرة المزدحمة بباريس.

وأصابت عملية القتل الجالية الكردية بالصدمة مع استعدادها لإحياء الذكرى العاشرة لمقتل ثلاثة نشطاء في حادثة لم يُعرف المتورط فيها بعد كما أثارت احتجاجات أدت إلى اشتباكات مع الشرطة مطلع الأسبوع.

وبموجب القانون الفرنسي، فإن الخضوع لتحقيق رسمي يعني أن هناك أدلة جدية أو متماسكة تشير إلى تورط المشتبه به في الجريمة.

وقال مكتب المدعية العامة في بيان إن التحقيق الذي يجريه قاض سينظر في توجيه تهم القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح دون تصريح.

وأضاف أنه يُشتبه في وجود دافع عنصري وراء إطلاق النار.