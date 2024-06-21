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فرنسا.. حزب التجمع الوطني يتصدر الاستطلاعات قبيل الانتخابات البرلمانية

منذ 51 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة، تبرز نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي أُجريت يوم الخميس، لتكشف عن تفوق حزب التجمع الوطني، الذي يتزعمه مارين لوبان، على منافسيه في السباق الانتخابي.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي نتائج متشابهة، حيث تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الساحة بنسبة تتراوح بين 33% و35% من الأصوات.

وبهذه النتائج، يتقدم التجمع الوطني على ائتلاف الجبهة الشعبية الذي يمثل اليسار والذي حصل على نسبة تتراوح بين 26% و29%، وكذلك على تكتل “معا” بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حصد نسبة تتراوح بين 20% و22%.

تعكس هذه النتائج القوية لحزب التجمع الوطني تحولًا محتملاً في الساحة السياسية الفرنسية، حيث يظهر التيار اليميني المتطرف قادرًا على تحقيق تأثير كبير على تكوين البرلمان القادم.

ومع ذلك، يتعين على جميع الأطراف السياسية الاستعداد لجولتي الانتخابات المقبلتين في 30 يونيو و7 يوليو، لتحديد الأغلبية في الجمعية الوطنية.

بينما توقعت شركة هاريس إنتر‭ ‬أكتيف أن يحصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على ما بين 235 و280 مقعدًا، يُظهر هذا الأداء تفوقًا واضحًا على منافسيه، لكنه لا يصل إلى الأغلبية المطلقة التي تتطلب 289 مقعدًا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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