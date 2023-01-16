فرنسا.. رفض دعوى تتّهم "توتال" بالتواطؤ في حرب أوكرانيا

حفظت النيابة الفرنسية دعوى أقامتها منظمتان غير حكوميتين ضد شركة “توتال إنرجي” الناشطة في روسيا، اتّهمتاها فيها “بالتواطؤ في جرائم حرب بإنتاجها وقودًا لطائرات روسية قصفت أوكرانيا”.

فقد أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنه تم إغلاق الملف وعدم اتّخاذ أي إجراء بعد “تحليل قانوني شامل لكل العناصر التي قدمتها الجهتان المشتكيتان”.

كانت منظمتا “داروين كلايمكس كواليشن” ومقرها فرنسا و”رازوم وي ستاند” الأوكرانية قدمتا الشكوى في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واتهّمتا فيها شركة “توتال إنرجي” بامتلاك حصة في شركة تستغل حقلًا روسيًا للغاز الطبيعي لتزويد منتجات يتم تكريرها في نهاية المطاف إلى وقود الطائرات.

وقال محامو المنظمتين إنهم يعتزمون الطعن في القرار واتهموا النيابة العامة بالخضوع “لضغوط سياسية”.

فيما رد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا قائلًا إنه “لن يتردد في فتح تحقيقات ضد شركات عندما تكون هناك أدلة كافية على تورطها في جرائم على الصعيد الدولي”.