الجمعة 11 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا.. رقم قياسي جديد للعجز التجاري بسبب واردات الطاقة

منذ 43 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

A A A
طباعة المقال

سجل العجز التجاري في فرنسا رقما قياسيا جديدا في أغسطس\آب الماضي، بقيمة بلغت 15.5 مليار يورو “15.2 مليار دولار” بسبب زيادة أخرى في فاتورة واردات الطاقة، بحسب ما أعلنته الجمارك الفرنسية، الجمعة.

وذكرت الجمارك الفرنسية، أن العجز التراكمي على مدار 12 شهرا، سجل رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.

شهدت الواردات الفرنسية زيادة في بمقدار 1.1 مليار يورو لتصل إلى 65.6 مليارا، في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50.1 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس\آب، وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس\آب.

وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فبراير\سباط، وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.

    المزيد من أخبار العالم

    تواصل الدعم العالمي لاحتجاجات إيران
    إنتفاضة إيران
    وسائل اعلام ايرانية: ايران تنفي قتل فتاة خلال الاحتجاجات وتقول إنها انتحرت
    البنك المركزي التونسي
    تونس.. رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجددا وارد
    عناصر من حركة الشباب الصومالية
    مقتل 19 عنصر من حركة الشباب في اشتباكات جنوب شرق البلاد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
    الدولار
    على وقع إقفال المصارف... دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه